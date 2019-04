'Star Wars: Episodio IX' siempre planeó el regreso del Emperador

Uno de los elementos de la nueva trilogía de Star Wars que no llegaron a convencer a los fanáticos fue el desenvolvimiento de las figuras antagónicas, desde la ambigüedad del personaje de Adam Driver Kylo Ren hasta el deceso inesperado y anticlimático del Líder Supremo Snoke.

En este sentido, para la conclusión de la saga se requería a un villano que cumpliera las expectativas de los seguidores. Fue entonces cuando en la pasada Star Wars Celebration de Chicago se reveló el primer tráiler de Star Wars: The Rise of Skywalker (2019).

En los cuadros finales del avance pudo escucharse una risa malévola bien conocida por los seguidores de la franquicia, un elemento que vaticinaba el regreso del mayor antagonista de Star Wars, el cual ha estado presente desde el Episodio I, Sheev Palpatine mejor conocido como el Emperador.

Si el tráiler de The Rise of Skywalker no resultó una prueba suficiente para confirmar el regreso del Emperador, al final del panel del Episodio IX durante la Star Wars Celebration, el actor que ha encarnado al personaje desde 1983, Ian McDiarmid, realizó una aparición ante los miles de fanáticos.

La presidenta de Lucasfilm Kathleen Kennedy recientemente aseguró que el regreso de Palpatine a la saga galáctica siempre estuvo en los planes del estudio y solo esperaron al momento idóneo para traerlo nuevamente a la pantalla.

“Ha estado en mente durante mucho tiempo, sí. No sabíamos precisamente cómo podríamos traer de vuelta al personaje, pero sí, siempre lo tuvimos en mente. Su aparición en el Episodio IX ha sido la manera más adecuada para hacerlo”, mencionó Kathleen Kennedy en entrevista.

A la espera de un próximo tráiler que revele más detalles sobre su regreso, Star Wars: The Rise of Skywalker cuenta nuevamente con la dirección y libreto de J.J. Abrams y tiene una fecha prevista de estreno para el próximo 20 de diciembre.