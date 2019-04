J.J. Abrams habla sobre el título de 'Star Wars: Episodio IX'

A menos de nueve meses para el estreno del noveno episodio de Star Wars, el misterio que giraba en torno de su título se resguardó durante el mayor tiempo posible. Pero fue en el marco de la pasada Star Wars Celebration cuando finalmente se reveló su nombre.

El título fue presentado en los cuadros finales del primer avance teaser y al momento de presentar al Episodio IX como Star Wars: The Rise of Skywalker (2019) el recinto entero del McCormick Place en Chicago no cabía por la expectación generada.

Sin embargo, dicho nombre no convenció a los fanáticos más conservadores de la franquicia debido a que la familia más famosa de la galaxia lejana ha dejado de ser la esencia de la trama central de la nueva trilogía de Star Wars. Su director J.J. Abrams ha declarado al respecto.

“El título se siente como el correcto para esta película, sé que es provocativo y deja muchas preguntas, pero creo que cuando vean la película, verán con qué finalidad se hizo y qué significa. Esta película tenía una responsabilidad extraña, porque es el final de no solo tres películas, sino de nueve”, mencionó J.J. Abrams

El reconocido cineasta afirmó que The Rise of Skywalker no solo representa la conclusión de la trilogía de secuelas, sino de los nueve episodios existentes. En este sentido, la responsabilidad de esta cinta es mayor de la que se pensaba, por lo tanto J.J. Abrams asegura que los seguidores se convencerán del título al momento de verla en la pantalla grande.