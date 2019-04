AMLO se compromete con los pueblos de Guerrero

Este jueves, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ratificó a los pueblos y comunidades del estado de Guerrero su compromiso de apoyarlos hasta el final de su sexenio.

En reunión con la senadora por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Nestora Salgado, López Obrador garantizó que no solo a Guerrero no les va a fallar, sino a todo el país.

Precisamente, Nestora Salgado subió un video a sus redes sociales en donde mandó un saludo y mensaje conjunto a lado del primer mandatario del país.

“Estoy aquí con la senadora Nestora Salgado. Ella me ha venido a hacer planteamientos que tienen que ver con el beneficio a los pueblos de Guerrero y a los pueblos de todo nuestro querido México, y me da mucho gusto mandarles un saludo a través de ella", comentó el presidente.

Les dejo este video en el que nuestro querido presidente @lopezobrador_ manda saludos a #Guerrero y a todas las comunidades del país. En esta #4Transformación avanzamos hacia un México mejor. pic.twitter.com/S6fFqS55in — Nestora Salgado (@nestora_salgado) 25 de abril de 2019

“Tengan muy presente que yo estoy para servir, como lo hacía José María Morelos y Pavón. Soy siervo de la nación y no voy a fallarles".

Por otro lado, el presidente López Obrador aseveró que no retomará el proyecto de las zonas especiales del ex mandatario Enrique Peña Nieto, ya que no cumplieron el cometido de impulsar el desarrollo en el sureste mexicano.