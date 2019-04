Ahora no llama "hijos de la chingada" a diputados, ahora le gritonea a una regidora

El marinista Francisco Castillo Montemayor, ahora no se enfrentó con los diputados a los que en la LVI Legislatura los llamó “hijos de la chingada” por no hacerle caso mientras comparecía como secretario de Estado, sino que en esta ocasión le gritoneó a la regidora panista Augusta Valentina Díaz de Rivera.

Todo sucedió este jueves durante la sesión de trabajo de la Comisión del Agua, donde Francisco Castillo ha venido participando como especialista debido a que se desempeñó también como director del Soapap.

Sin embargo, no tuvo empacho en confrontarse con la regidora, fue él quien inició la discusión al hacer señas en clara alusión de que la panista no entendía una de sus explicaciones. Se tocó varias veces la cabeza a manera de burla, por lo que Augusta Valentía no se quedó callada a tal grado de pedir que los acaran de ese salón de juntas.

“Salte tú porque eres indigna, eres indigna de ser representante de los habitantes de Puebla… eres indigna, no tienes capacidad para escucharlos. Eres indigna”, le gritó Francisco Castillo.

Todos los regidores enmudecieron, sólo Ana Laura Martínez Escobar, criticó a la presidenta de la Comisión del Agua, Rosa Márquez, por no poner orden, pero la respuesta fue a favor del ex secretario de Medio Ambiente.

La regidora se levantó de su asiento y le pidió callarse e irse del lugar porque él era invitado mientras que ella sí es miembro de la comisión, aunque al final fue ella quien optó por retirarse no sin antes revelar la verdadera intención de Francisco Castillo: “¿Cree que va a llegar como director del Soapap? Viene aquí por chamba, a eso viene”.

Francisco Castillo, quien estuvo en la cárcel acusado de peculado, siguió elevando su tono de voz y le respondió a Augusta Valentina: “No ofendas porque yo tengo más solvencia económica que tú”.