El fanático de 'Capitana Marvel' que ha visto la cinta 116 veces

Un fanático del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) realizó una proeza sin precedentes dentro de la industria del entretenimiento, ya que acudió en 116 ocasiones al cine para ver la cinta protagonizada por Brie Larson Capitana Marvel (2019).

El nombre del seguidor número uno de Carol Davers es Steve Ruppel quien actualmente mantiene el récord Guinness por ser el espectador que ha presenciado una cinta de Marvel en más ocasiones durante su proyección en un complejo cinematográfico comercial.

Esta hazaña la pudo realizar en un periodo menor a los dos meses que lleva proyectándose la película en cines comerciales. Steve Ruppel tuvo que invertir más de 242 horas de su vida y un aproximado de mil 856 dólares en conseguir este récord.

“Es la locura más grande que he hecho jamás, creí que era imposible. Ni siquiera estaba seguro de que fuera un récord, pero después de pensarlo un poco decidí que debía hacerlo. Si alguien quiere romper de nuevo el récord que lo haga, porque yo no quiero volver a hacerlo. Me ha llevado mucho tiempo y ha sido duro. No lo intentaré de nuevo”, dijo Steve Ruppel en entrevista.