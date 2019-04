QUÉPASA: 'Avengers: Endgame' provoca insomnio en los fans

La madrugada de este 26 de abril pasará a la historia por el estreno de Avengers: Endgame, una de las películas de superhéroes más esperadas y más icónicas del género.

Sin embargo, los fans deberán tener cuidado cuando vayan a ver la película, conscientes de que puede haber escenas que se quedarán grabadas en su memoria. Así lo afirmaron aquellos usuarios que tuvieron el privilegio de disfrutar de Avengers: Endgame antes de su llegada a los complejos de cine.

Aparentemente, el filme les provocó periodos de insomnio; aunque en algunos casos resulta evidente que se trata de una exageración, otros usuarios indicaron que la película les robó el sueño porque muchas escenas son sencillamente impactantes.

A través de Twitter, este grupo de fans confesó que están teniendo problemas para dormir desde que vieron la película, lo que, en cualquiera de los casos, solo aumenta las expectativas de todos para ver la cinta que pondrá fin a la batalla contra Thanos y la Fase 3 del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

Llegué a mi casa y no puedo dormir, estoy triste, feliz, shockeado, tengo ganas de llorar mil años, en el cine no aguanté el llanto. Gracias @Russo_Brothers por @Avengers #Endgame Siempre van a ocupar un lugar en mi corazón y mis recuerdos todos ustedes Vengadores. pic.twitter.com/YuhXp88M28 — Useless guy (@Uselessguy11) 25 de abril de 2019

Avengers: End Game es una película de otro mundo, la putamadre, no puedo dormir porque no asimilo el sinfín de cosas increibles que sucedieron. 10/10 definitivamente, TIENEN que verla! — Luis (@CuentaNoBloq) 25 de abril de 2019

Las películas me llegan al alma nivel no me puedo dormir de la tristeza que me dio Avengers — Victoria (@Victoriarosini1) 25 de abril de 2019