QUÉPASA: Formula 1 sucumbe a la fiebre de 'Avengers: Endgame'

Este 26 de abril llega a la pantalla grande la película Avengers: Endgame, una cinta que promete ser todo un fenómeno en taquilla. Está llamada a ser uno de los filmes que marque un hito en el género, debido a que supone la culminación de una historia que lleva varios años en construcción.

En medio de la euforia, la Fórmula 1 decidió sumarse a la locura que genera la gran batalla contra Thanos, el último esfuerzo de los vengadores para dar marcha atrás a la gran tragedia en la que se sumió el universo tras el letal chasquido.

La competencia más importante del mundo del automovilismo utilizó la popularidad de Avengers: Endgame para promocionar el Gran Premio de Azerbaiyán. La Fórmula 1 hizo una adaptación de la publicidad oficial de la cinta para llamar a todos los fans de este fantástico deporte a no perderse la competencia de este fin de semana.

De esta manera, podemos ver a Lewis Hamilton como el Capitán América, Sebastián Vettel como Iron Man, Valtteri Bottas como Thor y Max Verstappen como Capitana Marvel.

Whatever it takes.



Join Captain HAMerica, The Incredible Hulk, Rocket Raccoonen and all your other favourite heroes for the fight of their lives ??#AzerbaijanGP #AvengersEndgame pic.twitter.com/HVGojG7mMS — Formula 1 (@F1) 24 de abril de 2019