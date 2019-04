El primer ataque de Trump contra Joe Biden rumbo a 2020

Donald Trump fue uno de los primeros en darle una “cálida” bienvenida a Joe Biden rumbo al proceso electoral de 2020, el cual terminará con la salida o la reelección del polémico mandatario en la Casa Blanca.

Poco tiempo después de que Biden se destapó como aspirante presidencial, el presidente Donald Trump decidió enviarle un mensaje de advertencia.

De esta manera, Trump prevé que Biden no sea capaz siquiera de superar la feroz competencia que enfrentará dentro del Partido Demócrata, después de que surgieran múltiples actores que desean contender por la Casa Blanca en 2020.

Welcome to the race Sleepy Joe. I only hope you have the intelligence, long in doubt, to wage a successful primary campaign. It will be nasty - you will be dealing with people who truly have some very sick & demented ideas. But if you make it, I will see you at the Starting Gate! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 de abril de 2019