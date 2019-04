Rami Malek y Ana de Armas se suman a 'Bond 25'

Este jueves llegaron noticias que nos pusieron la “piel chinita” sobre Bond 25, la última entrega que tendrá a Daniel Craig como protagonista.

En un evento retransmitido en directo desde Goldeneye, en Jamaica, Craig y el director Cary Fukunaga revelaron el reparto completo de la cinta; sin duda, lo que más llamó la atención e hizo celebrar a muchos fue la incorporación de Rami Malek, el ganador del Oscar por su interpretación de Freddie Mercury.

El actor está convertido en toda una sensación en Hollywood y lejos han quedado esos días donde se convirtió en revelación por su protagónico en Mr. Robot. El artista enfrenta la misión de ser un villano formidable del Agente 007 e, incluso, prometió que Craig no la tendrá fácil en esta cinta para salir triunfador.

Otra de las grandes revelaciones fue que la guapa actriz Ana de Armas será la nueva chica Bond, mientras que Ralph Fiennes seguirá en su papel de Gareth Mallory y Ben Whishaw no dejará de interpretar a Q. En tanto, Naomie Harris se mantiene como Eve Moneypenny, al igual que Léa Seudoux, Jeffrey Wright y Rory Kinnear con sus respectivos papeles.

De acuerdo con la productora Barbara Broccoli, la película arrancará en Jamaica con un James Bond retirado y fuera de servicio. Sin embargo, algunas escenas del rodaje tuvieron lugar en Noruega y otras en los estudios Pinewood de Londres.

Bond 25 deberá llegar a la pantalla grande el 8 de abril de 2020, poniendo fin así a la aventura de Daniel Craig como uno de los personajes más emblemáticos del cine de acción.

