Maradona ve una gran Selección Mexicana con el 'Tata' Martino

El director técnico de Dorados, Diego Armando Maradona, quien no cabía de felicidad por la victoria de Dorados sobre Mineros, habló sobre sus primeras impresiones de Gerardo Tata Martino como entrenador de la Selección Mexicana.

El Pelusa, como muchos lo conocen, afirmó que esta camada de jugadores mexicanos tiene una calidad descomunal, por lo que confía en que la experiencia y estilo del Tata encajará a la perfección para sacar lo mejor de ellos y hacer historia.

Maradona afirmó que diez meses de entrenar a Dorados le han bastado para darse cuenta de lo que verdaderamente está hecho el futbolista mexicano, así como de su hambre de triunfo y su ferviente deseo de trascender.

“Entreno jugadores mexicanos con una calidad impresionante, con unas ganas de querer llegar muy lejos, no tuve otro equipo en México, pero en este hay jugadores que te juegan como juegan en Europa, entrenan como entrenan en Europa y que la meten como en Europa”, agregó.

Finalmente, Maradona elogió el talento de sus pupilos, quienes le dieron una alegría enorme al vencer a Mineros en el choque de ida de las semifinales del Ascenso MX.

“Los jugadores que tengo como Escoboza, Nava, Lugo, Contreras, son jugadores con una clase que llevan a un juego muy limpio, donde no todo es rosa (…) Me siento orgulloso de llevar un plantel como el que tengo, si volvemos a jugar como hoy, no tengo la menor duda de que avanzaremos a la gran final”, concluyó.