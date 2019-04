Joe Biden desafía a Trump ¡va por la presidencia de Estados Unidos!

En un pronunciamiento que muchos demócratas esperaban, el exvicepresidente Joe Biden anunció este jueves sus intenciones de contender por la Presidencia de Estados Unidos para las elecciones de 2020. El destape movió los ánimos en la Casa Blanca, sobre todo, porque se trata de un político con gran proyección dentro del país vecino.

Biden puso fin a meses de expectación y respondió de forma positiva a quienes lo llamaban a postularse para buscar la candidatura del Partido Demócrata. A pesar de que existen múltiples interesados en ganarse la representación del partido en la contienda, la figura de la mano derecha de Barack Obama puede reacomodar las piezas.

A través de un mensaje en Twitter, expresó su deseo de volver a cimentar los valores que se han perdido desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.

The core values of this nation… our standing in the world… our very democracy...everything that has made America -- America --is at stake. That’s why today I’m announcing my candidacy for President of the United States. #Joe2020 https://t.co/jzaQbyTEz3 — Joe Biden (@JoeBiden) 25 de abril de 2019