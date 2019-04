Intereses de Biestro impiden unidad: Raymundo Atanacio

El diputado Raymundo Atanacio Luna, consideró que el coordinador de la bancada de Morena en el Congreso del Estado, Gabriel Biestro Medinilla, tiene algún “interés obscuro” porque a toda costa quiere la expulsión del senador con licencia Alejandro Armenta Mier.

En entrevista, expuso que ello ha quedado demostrado en los últimos días que ha gritado a los cuatro vientos su deseo de sacarlo del partido, sin importar el avance logrado por el senador Ricardo Monreal, quien esta semana reunió a Alejandro Armenta con el candidato a la gubernatura del estado Miguel Barbosa Huerta, en víspera de afianzar la reconciliación interna.

“Gabriel Biestro actúa como el dueño de Morena, pero no lo es, porque el partido no tiene dueños, pero sí me extraña que a toda costa promueva la expulsión del senador con licencia Alejandro Armenta, eso nos habla de que tiene algún interés obscuro que para él es superior a la unidad que se busca en el estado de Puebla”.