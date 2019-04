Frank Doelger producirá la serie de desastre ecológico 'The Swarm'

Después de que la temporada final de Game of Thrones (2019) llegue a su conclusión, quedará un gran vacío en la programación habitual de la audiencia global. Aunque no solo los espectadores experimentarán esta ausencia, sino que los ejecutivos encargados también lo harán.

Tal es el caso de Frank Doelger, productor ejecutivo en jefe de Game of Thrones y quien ya prepara su siguiente serie televisiva con la cual pretende cautivar nuevamente al público alrededor del mundo.

Así como la condecorada serie de HBO, la nueva producción a cargo de Frank Doelger también se basará en una obra literaria. Esta será The Swarm (2004), traducida al español como El Quinto Día, del autor alemán Frank Schätzing.

Así lo confirmó el propio Doelger durante la cumbre anual de productores de televisión The International Market for Content Development and Distribution (MIPTV, por su acrónimo en francés) que tuvo lugar la semana pasada en Cannes.

El reconocido productor mencionó que el tema central de The Swarm tiene demasiada pertinencia en la actualidad, siendo los desastres ecológicos la esencia de su trama. En este sentido, la serie girará en torno de la humanidad combatiendo su posible extinción por un suceso climático catastrófico.

Frank Doelger volvería a recurrir al condecorado realizador Alan Taylor con quien ya trabajó en otras series de HBO como la propia Game of Thrones, Roma (2005), Broadwalk Empire (2010), entre otras, para la dirección y escritura de los primeros ocho episodios de The Swarm.

La producción de esta ficción estaría financiada por diversas naciones del viejo continente. Según sus primeras estimaciones financieras, así como el presupuesto agendado para los primeros capítulos, The Swarm se convertiría en la serie televisiva europea más cara de la historia.