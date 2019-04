Barbosa se compromete a no autorizar más "proyectos de muerte"

Zacapoaxtla, Pue.- Desde este municipio, Miguel Barbosa Huerta, candidato a Gobernador del Estado por la Coalición Juntos Haremos Historia se comprometió a que en su administración no se autorizará en ninguna zona de la Entidad más “proyectos de muerte”, además de que no serán tolerados los abusos en contra de los indígenas.



En mensaje dirigido a los asistentes reunidos en la explanada de la Plaza Cívica de dicha cabecera municipal, el abanderado de la Coalición Juntos Haremos Historia asentó: “nunca más en estas tierras tan ricas en recursos naturales y en agua, los llamados ‘proyectos de muerte’”.



Y agregó: “siempre, como lo marca la Constitución, serán consultados los pueblos originarios; siempre se revisarán de manera escrupulosa todas las solicitudes; más aún, me comprometo a que los que están ya en marcha los vamos a revisar para verificar si cumplieron con los requisitos que la ley tiene previsto para ellos”.



Aquí Barbosa Huerta aseguró conocer la realidad que por años han vivido los indígenas, que es el abuso por parte de caciques, gobiernos y en general autoridades que han aplicado la ley en forma discrecional. “Ello, les aseguró, se terminará el 2 de junio cuando llegue al gobierno del Estado una autoridad emanada de Morena, del PT, del PVEM y de todo el movimiento progresista”.



Señaló que con hechos se acreditará, luego de varios años de espera, el por qué arriba un gobierno de este origen ideológico y político.



Ofreció una administración que vea a la sociedad desde los más débiles, desde los que menos tienen y dar constancia por qué tiene que entenderse que un gobierno como el que proviene de esta Coalición, deba ser un privilegio para zonas como Zacapoaxtla.



Barbosa Huerta se comprometió a vigilar que no se cometan más injusticias en contra de los indígenas y para ello promoverá un gobierno que respete sus tradiciones, costumbres y sobre todo sus derechos sociales y legales.



Al finalizar su mensaje, el abanderado de la Coalición Juntos Haremos Historia dejó en claro que como gobernador garantizará el acceso al estudio, al trabajo y a la justicia a todos los pueblos originarios de la Entidad. “No más violaciones a los derechos humanos de los indígenas y no más abusos por ello Miguel Barbosa será su aliado”.



Por su parte, el líder social Sergio Rodríguez, tras reconocer el compromiso hecho por el candidato de Morena, dijo que para estas comunidades indígenas se acabó el tiempo de estar callados y de permanecer en el olvido, por lo que confía en que con Miguel Barbosa, Puebla entrará de lleno a la Cuarta Transformación “y eso quiere decir que las cosas habrán de cambiar de verdad”.



Expresó que darán su apoyo al próximo gobierno del estado con la confianza de que el respeto a sus derechos sean una realidad “y ello implica nuestra lengua, nuestra cultura y forma de trabajo”.