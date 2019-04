QUÉPASA: Gorilas posan para selfie en Congo

El fotógrafo Mathieu Shamavu tomó una inusual instantánea que se está viralizando en las redes sociales por lo que se puede ver en la imagen.

Y es que un par de gorilas posan para la fotografía mientras dos guardabosques atestiguan, quien toma la foto y quien aparece en la misma, esto en el parque Virunga en la República Democrática del Congo, patrimonio mundial de la UNESCO.

Los gorilas se llaman Ndakazi y Ndeze, mientras que el que aparece en la fotografía se llama Patrick, uno de los guardabosques del parque Virunga.

You might have recently seen caretakers Mathieu and Patrick’s amazing #selfie with female orphaned gorillas Ndakazi and Ndeze inside the Senkwekwe center here at Virunga. Is it real? Yes! Are these gorilla gals always this cheeky? Yes! #gorillaselfie pic.twitter.com/jINBr8HXx7 — Virunga NationalPark (@gorillacd) 22 de abril de 2019