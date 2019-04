Tercera temporada de 'Stranger Things' tendría a dos antagonistas

Las figuras antagónicas en las dos primeras temporadas de la ficción original de Netflix creada por los hermanos Duffer fueron bastante difíciles de superar, sin embargo, la nueva tanda de capítulos promete contar con más de un enemigo al que enfrentar.

El joven actor Gaten Matarazzo quien personifica a Dustin Henderson en la serie televisiva estuvo presente en el ciclo de conferencias Emerald City Comic Con en la ciudad de Seattle, donde fue cuestionado sobre el monstruo al que enfrentarían en la tercera temporada de Stranger Things (2016-2019).

Matarazzo no pudo revelar demasiada información al respecto, pero aseguró que la nueva temporada tendría a dos villanos principales, en contraste de los episodios antecesores donde solo aparecía una figura antagónica única.

Por otro lado, Natalia Dyer quien en la ficción interpreta a Nancy Wheeler en Stranger Things aseguró que los nuevos episodios llevarán a los personajes a situaciones jamás vistas en la serie creada por los hermanos Duffer.

“Todavía no he visto nada, pero todo será más grande, más oscura y más terrorífica. Parece que han dado un gran paso para llevarlo a otro nivel en esta entrega, así que estoy emocionada por verla. No sé cómo lo van a hacer los hermanos Duffer, pero estoy emocionada”, mencionó Natalia Dyer en conferencia.