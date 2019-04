ESPECIAL: Las 6 mejores películas de Al Pacino

Este jueves, el actor Alfredo James Pacino, mejor conocido como Al Pacino, cumple 79 años de edad, contando con una de las carreras cinematográficas más consolidadas de la actualidad.

Actor, guionista y director, a lo largo de cincuenta años, Al Pacino ha cautivado al mundo entero con su trabajo en el séptimo arte, siendo retribuido con los premios de la industria más importantes.

Pacino ha ganado la llamada Triple Corona de la Actuación, el Premio Oscar, Premio Emmy y Premio Tony correspondientes al cine, televisión y teatro, además del Globo de Oro, Premio del Sindicato de Actores, Premio BAFTA, así como reconocimientos por parte del American Film Institute, el Premio Cecil B. DeMille y la Medalla Nacional de las Artes.

Desde joven, el futuro actor sabía que su destino estaba frente a las cámaras, habiendo dejado la escuela a los 17 años para apostar por la actuación a costa de haber comenzado en trabajos mal remunerados.

Los inicios de Al Pacino no fueron fáciles, adentrándose en el mundo de las drogas desde muy joven, e incluso teniendo que vivir en la calle en varias ocasiones. Sin embargo, todo cambió cuando pudo entrar al Actors Studio.

“El Actors Studio significó mucho en mi vida. Lee Strasberg no ha recibido el crédito que merece... Junto a Charlie, de cierta forma impulsó mi carrera. Realmente fue así. Fue un punto de inflexión muy notable en mi vida. Él fue el responsable de que abandonara todos esos trabajos y me dedicara a la actuación”, dijo Pacino en una entrevista.

Su primer papel en el cine, tras una gran carrera en el teatro, fue en Me, Natalie (1969), una película independiente protagonizada por Patty Duke, lo que le valió firmar con la agencia Creative Management Associates.

Tres años después, Al Pacino protagonizaría el papel de su carrera, el de Michael Corleone en El Padrino (1972), habiendo sido elegido por el director Francis Ford Coppola por sobre candidatos como como Jack Nicholson, Robert Redford, Warren Beatty y Robert de Niro.

Posteriormente estuvo en las dos secuelas del Padrino, así como en títulos como Serpico (1973), Perfume de Mujer (1992) o Carlito's Way (1993). Este año, tiene pendientes estrenos como The Irishman de Martin Scorsese y Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino.

En el marco del natalicio de Al Pacino, Grupo Sexenio Comunicaciones te presenta las seis mejores películas del actor de origen italiano.

***

Donnie Brasco (Mike Newell, 1997)

En esta cinta, Al Pacino hace una dupla poderosa con Johnny Depp, en la que el actor da vida al miembro de un clan mafioso que ayuda a un agente del FBI a infiltrarse en una poderosa familia de la mafia italiana de Nueva York.

Sérpico (Sidney Lumet, 1973)

La primera colaboración de Al Pacino con Sidney Lumet ofrece una gran actuación en la que interpreta a un policía honrado rodeado de la corrupción más pestilente, por la que fue nominado al Premio Oscar a Mejor Actor.

El Padrino (Francis Ford Coppola, 1972)

La obra maestra de Francis Ford Coppola no sería lo mismo si Al Pacino no hubiera interpretado a Michael Corleone en la adaptación de la novela homónima de Mario Puzo, por la que también fue nominado al Premio Oscar a Mejor Actor de Reparto.

Perfume de Mujer (Martin Brest, 1992)

El remake de la película de Dino Risi de 1974 le ha dado a Al Pacino su único Premio Oscar, en un papel que para muchos es en un proyecto menor de su filmografía, en donde encarna a un ex militar ciego con mala leche y gran habilidad para el tango.

Scarface (Brian de Palma, 1983)

Junto con su papel en El Padrino, el de Tony Montana de Scarface es su otro gran papel, que presenta a un delincuente cubano que acaba construyendo su propio imperio del crimen para acabar ardiendo en sus propias llamas.

Tarde de perros (Sidney Lumet, 1975)

Nuevamente con Sidney Lumet, Pacino recibe una nominación al Premio Oscar por esta representación de un atraco real ocurrido en Brooklyn en 1972, en donde asume el rol del ladrón John Wojtowicz, aunque su nombre fue cambiado para la cinta.