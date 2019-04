QUÉPASA: Pamela Anderson explota contra el Marsella por recaudar fondos para Notre Dame

Pamela Anderson hizo público su enfado contra la Fundación del Olympique de Marsella (OM) tras asistir a su gala anual, la cual tenía como objetivo recaudar fondos para apoyar a jóvenes necesitados de la ciudad francesa.

Todo transcurría con normalidad hasta que la fundación sorprendió con una recaudación sorpresa, la cual tenía como finalidad juntar recursos adicionales que serían destinados a la restauración de la Catedral de Notre Dame, después del terrible incendio.

Last night we attended @OM_Officiel annual Gala to help raise money for youth suffering in Marseille - full of good intentions. While raising a meaningful amount of € for a great cause. Then ?? ‘big surprise auction item’ came to raise money for rebuilding Notre Dame??? — Pamela Anderson (@pamfoundation) 24 de abril de 2019

Pamela Anderson se mostró incrédula y molesta porque se mezclaran causas que no tenían relación, siendo que el centro del evento eran los jóvenes necesitados de Marsella. Pero lo peor llegaría después, cuando vio que el lote para la subasta de la reconstrucción incluía una guitarra del cantante Bruce Springsteen, que por sí sola logró juntar cien mil euros.

Esta cifra era dos veces superior a la suma que se había recolectado hasta ese momento por la causa original de la gala, lo que ocasionó que Pamela estallara de coraje y le pidiera a su pareja, el futbolista Adil Ramil, que abandonaran el evento.

I hope they will reconsider

and give to where it is needed.

to the community

here in Marseille where it was intended.

And

would go

much further

in making lives better ?? — Pamela Anderson (@pamfoundation) 24 de abril de 2019