'Jennifer López cancela su boda con Alex Rodríguez', revelan

Jennifer López estaba muy contenta con su futura boda con el exbeisbolista Alex Rodríguez; sin embargo, su alegría solo duró unas cuantas horas. Al día siguiente de que se anunciara el compromiso, comenzaron a circular rumores sobre las supuestas infidelidades de su prometido.

Inicialmente, la cantante decidió continuar con los planes de boda, pero la situación y las sospechas se han vuelto insostenibles, por lo que tomó la decisión de posponer su boda. Así lo dio a conocer una fuente cercana a la pareja en filtración para The National Enquirer.

“Ella estaba muy emocionada después de la pedida de matrimonio en marzo, y ya estaba haciendo planes, buscando fechas, lugares…Pero las acusaciones de infidelidad, siendo falsas o no, la dejaron sin muchas ganas”, declaró de manera anónima.

Aparentemente, Jennifer López y Alex Rodríguez no se han sentado a hablar del tema de forma seria, sino que la cantante creyó su primera versión de que solo se tratan de rumores y acusaciones malintencionadas. La ex de Marc Anthony no está tan segura y comienza a sentir desconfianza de su prometido, por lo que le está dando vueltas a la boda.

“Ellos no están discutiendo ni nada de eso, pero ella ha aprovechado el hecho de que tiene mucho trabajo para dejar las cosas así, como están, sin boda”, agregó la fuente.

En sus respectivas redes sociales, ambos siguen presumiendo una relación llena de amor y muy estable; sin embargo, existe la posibilidad de que existan problemas y un distanciamiento cada vez más grave en la relación.

Algunos anticipan que solo es cuestión de tiempo para que Jennifer López ponga fin a su noviazgo con Rodríguez, quien sigue sin ser del agrado de todos los fans de la cantante.

¿Será que Jennifer López cancelará la boda de forma definitiva?