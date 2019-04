Contra la guerra sucia, batalla limpia: Barbosa

ZAUTLA, Pue.- Ante la aceptación de los poblanos y los más de 33 puntos de diferencia sobre su próximo rival de campaña, Miguel Barbosa Huerta, candidato a la gubernatura de Puebla por la Coalición Juntos Haremos Historia, señaló que arreciará la guerra sucia en su contra y mentirán sobre su estado de salud, pero esto en lugar de perjudicarlo lo hace crecer en las preferencias.

“Como se les acabó el escándalo interno van a seguir con otra tarugada… cada vez que me tocan el tema de salud, gano puntos, no pierdo puntos, pero como ya no actúan con estrategia política que lo sigan diciendo, no me voy a ocupar de esos temas, dan pena”, advirtió Barbosa Huerta.