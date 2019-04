QUÉPASA: Trump se reúne con fundador de Twitter ¡le reclama por perder seguidores!

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo una reunión con el fundador y director ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey, para quien tuvo algunos reclamos. No es un secreto que el mandatario es un tuitero compulsivo que ha hecho de esta plataforma su principal herramienta de comunicación.

Durante su encuentro, Trump refrendó sus acusaciones contra Twitter por considerar que el servicio de microblogging se comportaba de forma injusta contra él, así como contra quienes demostraban simpatía hacia su persona.

Una fuente que tuvo acceso al contenido del encuentro entre Trump y Dorsey reveló que la conversación se tornó tensa por los duros cuestionamientos del mandatario, quien pidió una explicación del por qué había perdido varios seguidores en los últimos meses.

Dorsey no se dejó intimidar por el Jefe de Estado y le respondió que se debía a la constante lucha de Twitter para cerrar cuentas fraudulentas, en referencia a los llamados “perfiles falsos” o bots. Señaló que esta medida no solo ha afectado a Trump, sino que varias personalidades e influencers han experimentado una caída en sus números de followers.

Great meeting this afternoon at the @WhiteHouse with @Jack from @Twitter. Lots of subjects discussed regarding their platform, and the world of social media in general. Look forward to keeping an open dialogue! pic.twitter.com/QnZi579eFb — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 de abril de 2019