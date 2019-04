'El Real Madrid tiene 33 ligas ¿cuántas el Barcelona?', recuerda Zidane

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, se amparó en la historia gloriosa del club para intentar tapar la hegemonía del Barcelona sobre LaLiga en los últimos años, algo que causa gran molestia entre la afición blanca pese a los episodios míticos en Champions League.

En conferencia de prensa, el director técnico francés respondió con naturalidad y temple el cuestionamiento de un reportero sobre el gran trabajo hecho por el Barcelona en la competencia local, mientras que el Real Madrid se ha perdido en el torneo.

“Hay muchas cosas, no una en particular, te puedo decir que para el próximo año vamos a intentar empezar LaLiga de la mejor manera. LaLiga es el día a día, es muy importante casi desde la pretemporada. Vamos a intentar empezar LaLiga muy bien porque si no va a ser también complicado. LaLiga hay que meterlo el año que viene en el próximo objetivo”, respondió.

A pesar de que Zidane reconoció que el Barcelona ha sido superior al Real Madrid en la competencia local durante los últimos años, lanzó una declaración desafiante para recordarle a los culés que los merengues siguen al frente en la cuenta general.

“Tenemos 33 ligas ¿El Barcelona cuántas? Últimamente, lo están haciendo muy bien y hay que felicitarle y reconocerlo. Pero si me hablas de cifras, el Madrid tiene más ligas y no es para defenderme, sino porque me dices últimamente ellos lo están haciendo mejor en liga ¿cuántas tienen ellos? Hay que cambiar esa dinámica. Siempre he dicho que para mí lo más importante es el día a día”, señaló.