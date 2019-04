México debe arrestar a migrantes de la gran caravana: Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retomó este miércoles su discurso hostil y amenazante contra el Gobierno de México, al que exhortó a detener a los integrantes de la gran caravana migrante que transita sin obstáculo por su territorio rumbo a la frontera.

El mandatario republicano, quien aspira a reelegirse el año entrante, dijo que no dudará en cerrar la frontera entre ambos países si las autoridades mexicanas no toman acciones más contundentes contra la migración ilegal.

La amenaza llegó a través de su cuenta de Twitter, como ya es costumbre; Trump reconoció que la caravana migrante se ha visto reducida de forma significativa conforme ha avanzado por nuestro país, pero indicó que no es suficiente para olvidar el problema.

A very big Caravan of over 20,000 people started up through Mexico. It has been reduced in size by Mexico but is still coming. Mexico must apprehend the remainder or we will be forced to close that section of the Border & call up the Military. The Coyotes & Cartels have weapons! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 de abril de 2019