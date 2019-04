Ofrece Miguel Barbosa 20% de espacios en el gobierno para jóvenes

Al resaltar que a los jóvenes poblanos se les debe apoyar, no como el futuro de Puebla sino como el presente, el candidato a Gobernador de la Coalición Juntos Haremos Historia, Miguel Barbosa Huerta, se comprometió a que el 20 por ciento de espacios del próximo gobierno serán encabezados por jóvenes de entre 20 y 29 años.



Durante un encuentro con poco más de 5 mil jóvenes provenientes de diversas regiones del Estado, el abanderado a la gubernatura refirió que a este sector poblacional no sólo se le debe otorgar becas y apoyos deportivos sino espacios para que puedan desarrollar su potencial y los invitó a buscar la felicidad que no está basada en bienes materiales.

“Yo quiero comprometerme con ustedes que al menos el 20 por ciento de todos los espacios del gobierno poblano estarán integrados por jóvenes”, garantizó al reiterar que a los jóvenes no sólo se les debe apoyar con becas o estímulos deportivos sino con encargos de gobierno.

Al respecto, destacó que este compromiso es creer en los jóvenes y no otorgarles paliativos que en nada contribuyen a su desarrollo. Barbosa Huerta aseguró que en Morena están convencidos que el tiempo presente es el tiempo de este sector poblacional.



Dejó claro que este proceso de renovación del gobierno no implica despedir a los de abajo, sino reducir la burocracia de oro. Los jóvenes no son el futuro sino el presente, por lo cual garantizó que apoyará sus anhelos, sueños y aspiraciones.



En este encuentro con jóvenes, Barbosa Huerta señaló que otro de sus compromisos será garantizarles acceso gratuito a la educación media superior y superior, acceso a servicios de salud y devolverles la seguridad que requieren para tener un desarrollo sano y acorde a su vitalidad biológica. “Voy a ser un aliado permanente de sus aspiraciones”, dijo.



Finalmente los invitó a buscar y a creer en la felicidad y no ponerla como razón en la acumulación de bienes materiales sino en la plenitud de lo que quieran, deseen y aspiren.