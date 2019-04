Gonzalo Higuaín ignora las críticas a su carrera

A sus 31 años de edad, el delantero del Chelsea, Gonzalo Higuaín, aseguró que está en una etapa de su vida en la que es inmune a las críticas y lamenta haberse sentido prisionero de ello en años anteriores.

Y es que Gonzalo Higuaín es uno de los de los jugadores más criticados del orbe, tanto en la Selección de Argentina, de la que se retiró el año pasado, como a nivel de clubes, como cuando dejó al Napoli para fichar por la Juventus.

"Siempre me he arrepentido por esconderme y no salir a la calle por temor a lo que la gente pueda decir", mencionó a ESPN Argentina. "Hay gente que provoca mucho dolor y dicen tantas cosas malas y sin embargo muestran su rostro sin pena alguna”.

El atacante formó parte de los equipos que perdieron la final de Brasil 2014, así como los títulos de la Copa América 2015 y Copa América Centenario 2016, compromisos en los que desperdició oportunidades claras con Argentina.

"Nosotros, que no matamos a nadie, hacemos las cosas bien y sólo practicamos un deporte ¿por qué no podemos salir? Cuando empecé a entender esto, empecé a salir y a vivir un poco más. Lo agradezco porque la vida pasa muy rápido, de repente tienes 40 o 50 años y no puedes volver. Ahora vivo mejor".

Sin embargo, Gonzalo Higuaín afirma que esto ha quedado en el pasado sobre las críticas que vinieron tras estos acontecimientos, y ahora solo busca disfrutar de jugar futbol.