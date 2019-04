Jardín Botánico Universitario de la BUAP recibe acreditación de la Red Internacional ArbNet

Por alcanzar altos estándares profesionales, a través de tareas de educación e investigación, así como por las colecciones vivas que posee y su trabajo de conservación de árboles en peligro de extinción, el Jardín Botánico Universitario (JBU) de la BUAP recibió la acreditación en el nivel IV de la Red Internacional Arboreta Network (ArbNet), una comunidad integrada por 288 jardines botánicos del mundo, de los cuales solo 27 tienen este nivel.

Esta distinción resalta los niveles de calidad alcanzados por el JBU en los campos de recolección, conservación, investigación, educación y mejoramiento público. Asimismo, la visión, objetivos, trabajo profesional y científico de este espacio fundado en 1986.

Ygnacio Martínez Laguna, vicerrector de Investigación y Estudios de Posgrado, destacó que el JBU de la BUAP es el único en América Latina que ha alcanzado el nivel IV, el máximo otorgado dentro del programa. De igual manera, señaló que tal reconocimiento lo ubica entre los más importantes del mundo por su colección de especies de árboles.

En América Latina solo hay cuatro jardines que han obtenido esta acreditación: tres en Sudamérica y uno en México, pero en niveles más bajos. Por ejemplo, el Jardín Botánico “Joaquín Antonio Uribe” de Medellín, Colombia, se ubica en el nivel II; Grigadale Arboretum en Pieres, Argentina, en el nivel I, y Botanic Garden of the city of Buenos Aires, Argentina, “Carlos Thays”, en el nivel III. En México solo el Vallarta Botanical Garden, en Jalisco, ha sido acreditado con el nivel I.

“Esta reserva verde de la BUAP es comparable al de las universidades de Oxford, Fullerton, Pennsylvania y Seattle, así como los afamados jardines botánicos o arboretas de ciudades como Chicago, Los Ángeles, Florida, Hawái, Bruselas, Australia, Reino Unidos, Hong Kong o Shangai, lo que nos permite vislumbrar la dimensión de este reconocimiento”, resaltó el vicerrector.

Expuso además que esta acreditación reconoce la producción científica y la gestión de colecciones de árboles vivos con fines de conservación, a través de la Campaña Mundial de Árboles, ya que las arboretas de nivel IV son instituciones enfocadas en el cuidado de especies de renombre mundial.

Entre ellas, el JBU de la BUAP dispone de encinos, copales, los llamados cola de lagarto y pata de elefante, que tienen valor internacional por tratarse de árboles muy raros.

Esfuerzos universitarios

Durante años, el Jardín Botánico Universitario de la BUAP ha realizado esfuerzos para conocer la flora del estado de Puebla, así como promover su uso y cultivo. Además, dispone de una extensa colección de plantas leñosas, con 501 especies diferentes, por lo que es conocido internacionalmente por albergar robles mexicanos, pinos y encinos, entre otros.

“ArbNet para nosotros representa una manera útil de medir el grado de desarrollo y consolidación que hemos logrado. Es una maravillosa oportunidad para continuar nuestro trabajo en el mundo de las plantas y colocar al JBU en la mira internacional”, comentó Maricela Rodríguez Acosta, directora de este centro.

Tras recordar que este jardín se distingue por trabajar con profesionalismo y dedicación por más de 30 años, siembre buscando los estándares a nivel internacional, expresó: “Estamos realmente orgullosos de que sea ahora parte de esta prestigiosa organización y de que hayamos logrado un reconocimiento internacional”.

El Programa de Acreditación de Arboretum de ArbNet es la única iniciativa mundial para reconocer oficialmente a la arboreta en varios niveles de desarrollo, capacidad y profesionalidad. La evaluación consideró aspectos de educación, investigación, colección viva, horticultura, impacto social y un trabajo notorio en conservación de árboles en peligro de extinción.

La doctora Rodríguez Acosta puntualizó: “Este gran logro revela que nuestro Jardín Botánico Universitario es un espacio con calidad, en el sentido estricto de la palabra. Por tal motivo, le confiere una gran autoridad en el tema ambiental otorgándole un papel primordial en las luchas actuales para minimizar los impactos del cambio climático”.