'Birds of Prey' confirma la finalización de su fase de producción

A poco menos de un año de su estreno el próximo 7 de febrero de 2020, una de las próximas cintas de DC Comics enfocada en el grupo de superheroínas Birds of Prey ha confirmado que finalizó su fase de producción, así lo confirmó su directora Cathy Yan.

El título oficial de esta producción permanece como Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn (2020), en la cual la nominada al Premio Oscar Margot Robbie volverá a encarnar a la antiheroína arlequín que debutó en Suicide Squad (2016) hace unos años.

Ya que el rodaje principal de la cinta ha llegado a su fin, el metraje está preparado para pasar a la fase de postproducción. Esto quiere decir que Margot Robbie podría participar en el reinicio del Escuadrón Suicida encabezado por James Gunn que dará inicio el próximo verano.

La primera fuente en confirmar la finalización de las grabaciones de Birds of Prey fue la productora encargada LuckyChap Entertainment, así como en las redes sociales de la directora Cathy Yan donde se compartió una fotografía con detalles presumiblemente reveladores.

Primeramente, se destaca el atuendo que porta Margot Robbie el cual es el mismo del primer vistazo teaser de la cinta. Sin embargo, una novedad es el título de la película que reluce en la silla donde la actriz que personifica a Harley Quinn se encuentra.

Este podría tratarse del logo oficial de la producción, así como la confirmación del título con el que el largometraje de Cathy Yan llegaría a carteleras al momento de su estreno. Es decir, Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn).