QUÉPASA: ¡Peña Nieto se da un chapuzón! Así fueron las vacaciones del exmandatario

La joven Nicole Peña Pretelini no tuvo reparo alguno en compartir en su cuenta de Instagram una serie de fotografías con su padre, el expresidente Enrique Peña Nieto, mientras ambos se daban un “chapuzón” en este periodo vacacional.

La hija mayor del exmandatario mexicano compartió con sus seguidores las imágenes donde aparece abrazada de su padre, mientras ambos disfrutan de las bondades de la playa en un paradisiaco escenario.

En las imágenes, Peña Nieto aparece muy sonriente y divertido al lado de Nicole, además de que porta unas gafas de sol. En tanto, la joven se muestra en plena carcajada y muy feliz de compartir los días de asueto con su progenitor.

“Gotta do more, gotta be more”, es el texto con el que acompañó las imágenes.