Omar Govea confía en que llegará a Qatar 2022

El Mundial de Qatar 2022 está en la cabeza de Omar Govea, el joven mexicano que ha logrado buenos partidos con el Royal Antwerp de la liga belga. El futbolista confía en que podrá llegar a la gran cita en territorio árabe si continúa por la misma ruta de dedicación y esfuerzo.

Govea dijo estar muy contento por las oportunidades que ha recibido de parte del director técnico del club, ya que ha podido disfrutar de cuatro partidos como titular en los playoffs.

“Muy contento. Ha sido muy positivo este final de temporada. Tuve momentos complicados. Estuve suspendido por una tarjeta roja, después el equipo empezó a ganar, así que no entraban nuevos jugadores a la rotación. Después cuando volví a jugar tuve una lesión que me dejó tres meses y medio fuera. No ha sido fácil, cuando he estado bien he trabajado bien duro, el entrenador lo sabe y también mis compañeros”, precisó para diario Marca.