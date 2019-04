AMLO revela que recibió supuesta carta de Juan Gabriel

Durante los últimos meses de 2018 surgió el rumor de que Juan Gabriel estaba con vida y que planeaba reaparecer de forma pública; hasta el momento, todo se ha quedado como un mito. Sin embargo, el tema volvió a acaparar los reflectores después de la revelación del presidente Andrés Manuel López Obrador este martes en Palacio Nacional.

Durante su conferencia matutina, el mandatario mexicano confesó que recibió una carta, presuntamente, escrita por el llamado Divo de Juárez; exhortó a no malinterpretar sus palabras, ya que esta misiva no es una prueba fehaciente de que el intérprete e ídolo de multitudes se encuentre con vida.

Ante los medios de comunicación, López Obrador precisó que la carta apunta al deseo de Juan Gabriel para volver a mostrarse ante el público, pero señaló que no existe ningún elemento para creer que el artista fingió su deceso.

El titular del Ejecutivo Federal recordó que durante su gestión como Jefe de Gobierno de la Ciudad de México conoció a Juan Gabriel, a quien le extendió la invitación de cantar el Zócalo capitalino.

López Obrador fue más allá al definir al intérprete de éxitos como Amor Eterno y Abrázame muy fuerte como un auténtico patriota, ya que siempre mostró una actitud positiva para ayudar a sus connacionales. El mandatario destacó su humildad y sencillez pese a encontrarse en lo más alto de medio del espectáculo, gracias a su genio como compositor y su fuerza interpretativa sobre el escenario.

"Acerca de Juan Gabriel, no lo evado, lo trato, porque es una persona excepcional, esté vivo, esté muerto, es amor eterno", dijo @lopezobrador_, "sí se acercó a mí una persona que me dijo que Juan Gabriel vive, me entregó una carta pero hasta ahí nada más, no puedo decir más". pic.twitter.com/jInaw8YnQa — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) 23 de abril de 2019