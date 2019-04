Ashley Judd continuará su batalla legal contra Harvey Weinstein

El movimiento Me Too se disparó hace un par de años, sin embargo, uno de los casos precursores para que se volviera tan popular fue el que rodeó al productor de cine Harvey Weinstein quien recibió distintas denuncias por acoso y abuso sexual por parte de diversas personalidades hollywoodenses.

Una de las primeras actrices en declarar en contra de Weinstein y hacerlo totalmente público fue la nominada al Premio Emmy y al Globo de Oro, Ashley Judd. Hace unos meses, la demanda de la artista contra el productor por cargos de abuso sexual fue negada por la corte encargada.

A pesar de ello, la actriz no ha flaqueado para lograr que Harvey Weinstein sea condenado por sus acciones. En su reciente participación en la cumbre internacional en pro de la mujer Women in The World 2019, Ashley Judd declaró que aún hay muchos cargos demostrables contra el productor. Así que no dejará la batalla legal por el momento.

“La demanda en la que estamos es para todos los involucrados. Se ha estado sopesando si la parte del acoso sexual se ha desestimado o no, ya que en realidad va a ser escuchada por la corte de apelaciones del noveno circuito”, mencionó Ashley Judd en conferencia.

El suceso del que habló Judd durante su participación en Women in The World es por el cual demandó a Weinstein. El hecho data al año 1996 donde el productor habría intentado abusar de la actriz en un hotel de Beverly Hills mientras se encontraban en una supuesta reunión laboral.

Si bien, la demanda por acoso sexual está a punto de cerrarse definitivamente a favor de Harvey Weinstein, los otros cargos por difamación pública y perjuicio económico aún continúan vigentes a la espera de su resolución legal.