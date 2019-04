Allegri disipa dudas sobre Cristiano y la Juventus

El director técnico de la Juventus de Turín, Massimiliano Allegri, ha desestimado los rumores acerca de la salida de Cristiano Ronaldo tras la eliminación sufrida en la UEFA Champions League a manos del Ajax.

Y es que luego de la derrota, varios medios internacionales afirmaron que el jugador de 34 años de edad podría salir de la institución turinesa por la decepción de no haber jugado una semifinal más del torneo continental.

Y es que Ronaldo había jugado en las semifinales de la Liga de Campeones en cada una de las últimas nueve temporadas, pero la derrota de cuartos de final de la Juve ante el Ajax significó que no conseguiría el trofeo este año,

Sin embargo, Allegri, Cristiano y la Juventus celebra el octavo título consecutivo de la Serie A italiana, con la que la Vecchia SIgnora llega a 35 títulos de liga en su historia.

Para la próxima temporada, se espera que la Juve invierta en la construcción de un equipo alrededor de Ronaldo que pueda desafiar a la Liga de Campeones el próximo trimestre.

"Siempre dije que con la llegada de Cristiano Ronaldo, no había seguridad matemática de ganar la Liga de Campeones", dijo. "El fútbol no es una ciencia. Lo que se ha escrito sobre Ronaldo confirma que su llegada a la Juve no nos garantizó la Liga de Campeones. Mire al Barcelona, ??que ha regresado a las semifinales este año después de cuatro temporadas y tiene a [Lionel] Messi. Hay muchos factores en el futbol”.