Aseguradora AFIRME se hace que la virgen le habla

La Aseguradora AFIRME se niega a pagar una indemnización a la familia del activista Emmanuel Vara Zenteno, quien el año pasado fue atropellado por una unidad del transporte público.

A través de un comunicado, la agrupación “Puebla Vigila” dio a conocer de manera pública las irregularidades registradas durante este proceso, ya que la empresa no quiere asumir las consecuencias legales.

Este es el comunicado:

En la mañana del martes 9 de abril, se celebró la audiencia de conciliación entre el concesionario de la unidad 14 de la ruta Galgos del Sur y la aseguradora AFIRME, ante el reclamo del primero por el pago de la póliza que tienen contratada con dicha institución y que resolvería el conflicto por el hecho de tránsito donde perdiera la vida el activista Emmanuel Vara Zenteno.

Lamentablemente, la seguradora AFIRME, realizó una práctica deshonesta, visibilizando el enorme problema que es en Puebla, el sistema de concesiones y las aseguradoras; puesto que el señor Covarrubias, dueño de la concesión, fue obligado a firmar un documento en blanco, estando de testigos los padres del imputado. Ésto según la aseguradora, era un trámite normal para relevar a sus abogados, pero no fue así, lo llenaron para deslindarse de toda responsabilidad civil en el asunto y por consecuencia del pago de la reparación del daño a los familiares de Emmanuel Vara, hecho que quedó asentado en el acta que se emitió por la institución encargada de la defensa de los usuarios de seguros.

La abogada Arauz Moncada de Seguros AFIRME, se comprometió a revisar el asunto e informar a sus jefes en la oficina de Monterrey de dicha práctica que realizaron en su momento los asistentes legales designados para la defensa del imputado Julio N. y ofrecer una solución. El calvario para la familia Vara Zenteno y para los padres de Julio N. no ha terminado, la conciliadora de CONDUSEF recomendó a las partes a reunirse el 9 de mayo y esperar una favorable respuesta de parte de la representante de AFIRME.

Desde Puebla Vigila condenamos el manejo existente, entre las concesiones y el sistema de seguros. Es totalmente lamentable el nivel de corrupción e impunidad de las empresas que supuestamente aseguran la vida de todos y todas las usuarias del transporte público en Puebla. El hecho de que el concesionario de unidad que asesinó a Emmanuel, no tenga alguna idea del proceso legal en que se encuentra y no tenga relación alguna con su aseguradora contratada, solo demuestra que no tiene absolutamente idea del tema, porque él no lo maneja. Exigimos a la aseguradora AFIRME hacerse cargo de sus respectivas responsabilidades legales.