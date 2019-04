'Piojo' Herrera, bajo investigación por estallar contra el arbitraje

La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut) abrió este lunes una investigación contra el entrenador de las Águilas del América, Miguel Piojo Herrera, después de las declaraciones que lanzó contra el arbitraje tras haber sufrido una derrota dolorosa ante el Toluca.

En un comunicado, la Femexfut explicó su decisión y las razones por las que es necesario abrir un proceso disciplinario.

La Comisión Disciplinaria hizo referencia así a la dura crítica que lanzó Piojo Herrera contra Arturo Brizio.

“Que Brizio se calle y se pongan a trabajar, no a decir lo que pasa con América. Si él sale primero a hablar, que se aguante y quien se lleva se aguanta y que no salga la comisión a decirme que no hable, porque él habló primero”, espetó Piojo el fin de semana.