Producción intelectual de la BUAP, indeleble ante el tiempo gracias al resguardo del libro

Jorge Luis Borges decía que “de los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es, sin duda, el libro. Los demás son extensiones de su cuerpo. El microscopio, el telescopio, son extensiones de su vista; el teléfono es extensión de la voz; luego tenemos el arado y la espada, extensiones de su brazo. Pero el libro es otra cosa: el libro es una extensión de la memoria y de la imaginación”.

En el marco del Día Mundial del Libro, Hugo Vargas Comsille, titular de la Dirección General de Publicaciones de la BUAP, asegura en entrevista que el libro seguirá vigente a pesar de las nuevas plataformas digitales. La razón: el libro modificó la cultura de forma radical y sigue siendo por excelencia el vehículo más idóneo para la transmisión de conocimientos, porque a pesar de lo que se piense puede ser menos efímero que un formato digital.

Si bien la obra electrónica permite ahorros en papel, impresión y almacenaje, también implica un inconveniente: la actualización de las plataformas, debido a que en unos años habrán PDFs que quizá no puedan leerse porque la versión resulte obsoleta.

Hugo Vargas, experimentado editor, no desestima las ventajas de un libro electrónico, las reconoce y señala; sin embargo, ratifica que la existencia del libro impreso no está en riesgo, pues aseguró que aunque esta idea se manejó hace unos años con el auge de nuevos dispositivos, hoy más que nunca se imprimen libros.

En Estados Unidos, por ejemplo, el país que más libros electrónicos consume, vende solo el 19 por ciento del total de sus ventas en este formato, mientras que el 80 por ciento de sus ganancias sigue siendo por libros impresos.

"En el mundo de habla hispana, el país que más vende el libro electrónico es España y solo representa el 5 por ciento de sus ventas totales; en México la cifra es mucho menor, por eso creo que formatos como el ePub no ponen en riesgo para nada al libro impreso. Con esto no digo que no sean de utilidad, al contrario, a nosotros como universidades nos ayuda mucho para distribuir y difundir contenidos que se podrían vender muy bien en librerías de Buenos Aires o Madrid y otros países”, asegura.