Fotos Cívicas entran en vigor en la CDMX ¿en qué consisten?

Tal como lo anunció previamente el Gobierno de la Ciudad de México, este lunes entró en vigor el programa conocido como Fotos Cívicas; a pesar de que representa el fin del pasado sistema de fotomultas, existen muchas dudas sobre sus bases y objetivos.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ha reiterado en múltiples ocasiones que las Fotos Cívicas representan un esfuerzo para promover una verdadera responsabilidad de conductores y peatones, dejando atrás los programas punitivos que solo persiguen aumentar la recaudación de la administración local.

En general, las Fotos Cívicas también establecen algunas sanciones contra quienes cometan una infracción en la vía pública, con la diferencia de que ahora no tendrán que pagar una cuota o multa; en cambio, deberán satisfacer las amonestaciones a las que se hagan acreedores, que pueden ir desde tomar un curso en línea hasta participar en trabajos de restauración en escuelas, centros de salud u otros organismos.

¿Y las cámaras de las fotomultas?

La infraestructura utilizada por el anterior programa de fotomultas servirá para el propósito de las Fotos Cívicas; un total de 58 cámaras y 80 radares seguirán operando de la misma manera, con la diferencia de que el material recolectado será empleado para identificar a quienes cometan una falta cívica y fijarle su respectiva acción de concientización.

El Gobierno de la Ciudad de México puso a funcionar el portal especial de las Fotos Cívicas, a fin de que los conductores puedan verificar si tienen alguna sanción de este tipo, pero ahora con la plena seguridad de que no tendrán que desembolsar un solo peso en multas.

Entre las faltas cívicas que son acreedores de sanción se encuentran no utilizar el cinturón de seguridad, no respetar los pasos peatonales, circular en sentido contrario, manejar con exceso de velocidad, pasarse altos, dar vuelta a la derecha o izquierda en zonas no permitidas, cargar animales en la parte delantera del automóvil o utilizar el celular.