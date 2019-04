Mbappé le da la espalda al Real Madrid

Los aficionados del Real Madrid se quedarán con las ganas de ver al francés Kylian Mbappé liderar el ataque para la próxima campaña; el joven campeón del mundo negó que vaya a firmar por la casa blanca y dejar al Paris Saint-Germain (PSG) este verano.

Después de la conquista de la Ligue 1, Mbappé reiteró que el no piensa retroceder en su misión de ganar algo con el PSG a nivel continental; no se escondió, ni achicó cuando fue cuestionado sobre la posibilidad de firmar con el equipo de Zinedine Zidane.

El formidable delantero del conjunto parisino, que incluso ha llegado a opacar a Neymar Jr., aseguró que la conquista de la Ligue 1 no hace que la temporada sea un éxito. Aunque valoró el campeonato local, reconoció que les queda cierto dejo de tristeza por no haber trascendido en la Champions League.

Finalmente, reconoció que está muy contento por ayudar al PSG a cosechar nuevos triunfos con anotaciones, las cuales lo pusieron a solo tres tantos en la carrera para la Bota de Oro.

Dommage pour le titre ce soir, on a essayé de faire comme on a pu...

Un big up à MCM17, j’en ai raté bien plus que toi cette saison, on reste un groupe uni et on te soutiendra jusqu’à la fin ????????.

ICI C’EST PARIS ???? pic.twitter.com/ByzQaX6gRy — Kylian Mbappé (@KMbappe) 7 de abril de 2019