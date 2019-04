El poblano Iván Moreno debutó con el América

El poblano Iván Jared Moreno Füguemann cumplió uno de sus principales sueños al jugar con el primer equipo de las Águilas del América este domingo en la Liga MX del fútbol de primera división.

Desde niño su padre siempre lo motivó a jugar futbol y ahora él y toda su familia lo están apoyando en esta nueva aventura.

Juega la media, las bandas es su especialidad, pero en los últimos torneos ha destacado por ser un goleador.

Su técnica y esfuerzo en la cancha lo han colocado como un buen elemento que está siendo tomado en cuenta.

Llegó al nido en julio de 2014, ingresó directo a la Sub-16; desde esa fecha se ha dedicado a trabajar fuertemente para llegar a ser un jugador profesional.

Ya debutó con el primer equipo en la Copa MX y este domingo contra el Toluca salió a la cancha debutando en la Liga MX.

Hace dos años, en entrevista exclusiva con Sexenio Puebla nos platicó su historia.

¿Cómo surge la pasión por el futbol?

Desde que iba a ver a mi papá jugar, casi era un bebé. Todos los domingos me iba con él, entonces me empezó a gustar; verlo a él me motivó a jugar. Él jugaba en una liga dominical, era un equipo de sus amigos, era padre estar con él.

¿Cómo fue tu formación?

Desde chico siempre estuve en la selección del colegio. Una vez surgió la oportunidad de estar con el Puebla, en las fuerzas básicas, pero sólo estuve seis meses, de ahí me pasé al Club Alfa, estuve tres o cuatro años; ahí aprendí mucho como jugador, siento que ahí me hicieron. Jugué primero fuerzas básicas y después en la Tercer División. De ahí pasé al América.

¿Qué profesores te apoyaron?

El que más me queda marcado aquí en Puebla se llama Mario Limón, fue el primero que tuve en el Alfa, con él estuvo dos años y medio y siento que fue el que más me enseñó.

¿Cómo llegaste al Club América?

Surgió de la nada la oportunidad e ir hacer las pruebas, por un profesor que conocí aquí en Puebla, se llama Hugo Ruiz, él me consiguió la prueba. Tenía mi examen de admisión para la Prepa y mi papá me dijo que me fuera y a ver qué pasaba.

Llegué con 200 chavos que también fueron a probarse. En un principio decía que ni de chiste me iba a quedar, pero se fueron dando las cosas, pasé muchísimos filtros. Cada viernes iban limpiando a varios chavos y como que sentía que ahí me quedaba pero no, seguía pasando. Así estuve dos meses hasta que me dijeron que me quedaba, fui el único, esa vez yo sólo me quedé, nadie más con los que hice pruebas.

¿Cómo fue el inicio en las Fuerzas Básicas?

Al principio me costó poquito porque me dijeron que sí te vamos a registrar, sí te queremos, pero no había la Casa Club, donde se quedan todos los chavos que viven fuera de la Ciudad de México. Hablando con mis papás ya habíamos decidido que me iba a regresar porque no había forma de quedarme, tenía 15 años. Yo no conocía nadie allá y no había los recursos para quedarme en algún departamento. Pero a la semana del primer entrenamiento me dijeron que ya iba a poder tener la Casa Club. Le dijeron a mi mamá que no me iban a dejar ir.

¿Cuál es tu objetivo?

Estar en Primera División y ya estando ahí mantenerme, porque es lo más difícil, porque debutan muchos chavos pero no aprovechan la oportunidad y se les acaba. Llegar a primera y mantenerse, ya después pensar en la Selección, ir a Europa.

¿Cuál será tu fórmula para llegar al éxito?

Yo creo en la constancia, porque hay muchos jugadores que son irregulares y no aprovechan.

Entrenar siempre al cien por ciento, no regalar nada porque están compitiendo contigo otros cien chavos, tienes que ser siempre mejor que ellos y preparte mejor que ellos.

¿A qué jugador admiras?

Chicharito, por sus ganas de trabajar, porque siempre se entrega a pesar de que algunos digan que no tiene la capacidad. También admiro a Cristiano Ronaldo, aparte de cómo juega, por siempre querer ser el mejor en todo, siempre querer superarse, romper sus récords.

¿Qué tanto te ha apoyado tu familia?

Impresionante, soy el más afortunado por tener el apoyo que ellos me dan. Siempre escucho muchas historias que dicen: mi familia no me apoyó.

Todo se los debo a ellos; estoy donde estoy por ellos.

Nunca me dijeron que no. Ha sido el apoyo más importante.

¿Cuántos goles has anotado?

En la Sub-16 hice 18, entre los dos torneos. En la Sub-17 hice 10 el primero y 8 el segundo, igual. Y ahorita en la Sub-20 hice 3 el torneo pasado y ahorita llevo 1.

Su ficha de registro:

Iván Jared Moreno Füguemann

Fecha de nacimiento: 17/01/1998

Lugar de nacimiento: Puebla, Puebla, México.

Nacionalidad: Mexicano.

Edad: 21 Años.

Estatura: 1.67

Peso: 61 kg.