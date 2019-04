Confía Puebla en Miguel Barbosa

Tras tres semanas de una campaña exitosa, donde ha escuchado y atendido las peticiones de miles de poblanos de todo el estado, el candidato de la Coalición Juntos Haremos Historia, Miguel Barbosa Huerta, se ha comprometido a dar soluciones concretas a los problemas más urgentes de la gente; al tiempo de reiterar su llamado a la reconciliación para lograr una mejor condición social.

“Revisaremos la educación de sus hijos, los servicios de salud y vivienda; quiero ser un gobernador de todos los segmentos de la sociedad, clase alta, clase media, empresarios, trabajadores, campesinos, pero sobre todo de los débiles, ya es hora de que haya un gobierno que apoye al sector que se encuentra sin protección de la ley, sujetos a la corrupción y amenazados por la vida institucional”, destacó Miguel Barbosa.

Al realizar 40 eventos en 26 municipios y más de 70 encuentros de trabajo a lo largo y ancho del estado con la “Caravana de la Reconciliación”, Barbosa Huerta ha llevado el mensaje de que Puebla merece un gobierno basado en principios, austeridad, transparencia, combate a la corrupción e igualdad, “vamos a hacer que el poder sirva, que se elimine la frivolidad y la ostentación que fueron características de administraciones pasadas”.



Ante diversos sindicatos y agrupaciones, el candidato de la Coalición Juntos Haremos Historia destacó que no busca el voto colectivo sino convencer con propuestas y soluciones a las conciencias particulares.

“Libertad de derechos y sociedad de libertades eso es lo que tiene que haber en nuestro estado”, destacó Miguel Barbosa al reiterar su premisa de que en Puebla la vida democrática no debe depender solo de la voluntad de un hombre sino de la solidez de sus instituciones.

Barbosa Huerta ha destacado además que se trabajará por “una Puebla en el 2024 con un plan de desarrollo, con un campo que tenga opciones de crecimiento. Quiero un estado donde los jóvenes y sus líderes estén gozando de educación y salud adecuada. Si podemos garantizar que la Puebla de 2024 no dependa de un hombre sino de la solidez de sus instituciones, entonces habremos hecho bien las cosas”.



En sus diversos encuentros el candidato de la Coalición Juntos Haremos Historia ha pedido el voto este 2 de junio por el proyecto que encabeza, pues es el único que garantiza un cambio verdadero para Puebla.



Las cosas en Puebla no deben seguir siendo iguales y al poder público no se le debe ver como en gobiernos anteriores, siempre con temor a expresarse sobre sus acciones, “así era en gobiernos del PAN y en gobiernos del PRI, esa cultura y estilo se deben acabar por completo”, sentenció Barbosa Huerta.



Subrayó que un punto medular para que todo gobierno funcione en equilibrio es dotar de autonomía y respeto a los poderes, “que sean independientes; no voy a llegar a proponer magistrados que hayan sido mis subalternos y menos a una persona que no tenga carrera judicial”.



Y agregó que su gobierno no dará premios a subalternos o amigos, “no hay que seguir haciendo de la entrega de Notarías una entrega graciosa de favores y compensaciones; concursos de oposición estrictos”, expresó Miguel Barbosa al resaltar que serán revisadas y analizadas cada una de las patentes recientemente otorgadas.



Hay mucho camino que enmendar, pero con un gobierno transparente, como el que propone Barbosa Huerta, Puebla saldrá adelante y otro caso por mejorar es el de reorientar las funciones y atribuciones de la Secretaría de Infraestructura.

“Vamos a promover la separación de la Secretaría de Infraestructura de la Secretaría del Transporte, nada tiene que ver una con la otra”, señaló al mencionar que es en el transporte donde se ha alojado lo más añejo de la corrupción de los gobiernos anteriores.

El candidato a la gubernatura por los partidos Morena, PT y Verde Ecologista precisó que esta campaña ya nadie la detiene y dijo estar confiado en ganarla con mucha fuerza, con legitimidad, con el voto libre de cientos de miles de poblanos que creen es su proyecto.

“Ustedes y yo gobernaremos para el bien de Puebla, este momento político y social que vive nuestro estado requiere reconciliación, de trabajar juntos para alcanzar mejores entendimientos entre sociedad y autoridad”, expuso Miguel Barbosa.

El candidato de la Coalición Juntos Haremos Historia retomará con más fuerza sus actividades de campaña por todo el estado, y este lunes regresará a sus recorridos y eventos por toda Puebla, pues a pesar de que diversas encuestas lo ubican con más de 30 puntos de ventaja sobre su próximo contendiente, quiere tener de viva voz el sentir de su gente y llevar a todos los ciudadanos su mensaje de esperanza y de que se puede y deben hacer mejor las cosas desde el gobierno.