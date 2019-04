México condena con fuerza los atentados en Sri Lanka

El Gobierno de México manifestó su rechazo hacia cualquier forma de terrorismo, después de los brutales hechos que cobraron la vida de más de 200 personas en Sri Lanka. El país se pronunció en contra de cualquier extremismo religioso y manifestó su respaldo a la nación insular de Asia.

El posicionamiento del gobierno de Andrés Manuel López Obrador llegó a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que publicó un par de mensajes en redes sociales para enviar sus condolencias a las familias de las víctimas.

La Cancillería utilizó su cuenta de la Embajada en India para poner a disposición de los connacionales en Sri Lanka el teléfono de los representantes diplomáticos, en caso de requerir apoyo consular o para la localización de familiares.

The Embassy of Mexico in India, concurrent to Sri Lanka, immediately contacted the Mexican community in that country and remains attentive to the developments of the situation.

Emergency telephone number for nationals who may require assistance: +919717720003.#MexicoSriLanka — Mexico in India ???? (@EmbaMexInd) 21 de abril de 2019