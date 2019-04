'Ya cumplí con la directiva, ahora toca cumplirle a la afición', advierte 'El Chelís'

El director técnico del Puebla, José Luis Sánchez Solá, mejor conocido como El Chelís, aseguró que ya cumplió con los objetivos que trazó con la directiva; sin embargo, afirmó que el verdadero compromiso es con la afición y ahora toca trabajar en la recta final para darles una gran alegría.

Los comentarios de El Chelís llegaron después de la brillante victoria de los camoteros sobre unas Chivas agónicas. La Franja se encargó de darle la estocada final a un Rebaño que no caminó durante todo el torneo; por si fuera poco, sacaron los tres puntos en calidad de visitantes y se metieron en el octavo puesto de la clasificación.

Polémico y directo como es su costumbre, El Chelís advirtió que no se conforma con lo alcanzado en el presente torneo, dejando claro que tiene en la mente la Liguilla y pelear por el título. No hay duda que los de la Angelópolis levantaron su nivel de juego desde su arribo.

“La semana pasada era un imbécil y hoy (sábado) soy Juan Camaney, y no me creo ninguna de las dos, a menos que mi esposa y mis hijos me las digan”, declaró.