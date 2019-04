El mundo condena los atentados en Sri Lanka

Este domingo se registró una tragedia en Sri Lanka, país insular de Asia, después de la serie de atentados que sembró muerte y destrucción en varios puntos del territorio. Hasta el momento, se estiman más de 200 personas fallecidas y más de 450 lesionados.

La comunidad internacional manifestó su pesar y rechazo hacia esta clase de actos de salvajismo y brutalidad, en lo que apunta a una nueva manifestación sangrienta del extremismo religioso.

Entre los primeros líderes en pronunciarse contra los atentados terroristas de Sri Lanka estuvo el papa Francisco, a quien llegó la noticia en el marco de los festejos del Domingo de Resurrección, el último día de la Semana Santa.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue otro jefe de Estado que alzó la voz por la jornada dramática en Sri Lanka, una nación que se encuentra en estado de emergencia después de los ataques con explosivos contra hoteles, zonas residenciales y templos católicos.

A través de su cuenta de Twitter, el polémico líder republicano expresó su más profundo pesar:

138 people have been killed in Sri Lanka, with more that 600 badly injured, in a terrorist attack on churches and hotels. The United States offers heartfelt condolences to the great people of Sri Lanka. We stand ready to help! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 de abril de 2019