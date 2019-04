¡Terror en Sri Lanka! Más de 200 muertos por múltiples explosiones

Este domingo se vivió una trágica jornada en Sri Lanka por las múltiples explosiones que se reportaron en el país asiático. Una zona residencial, hoteles y al menos tres iglesias donde se realizaban festejos católicos fueron detonados con una serie de bombas, en lo que apunta a uno de los peores ataques terroristas de la historia reciente.

La Policía de Sri Lanka dio cuenta de al menos ocho explosiones, las cuales tuvieron lugar alrededor de las 8:45 horas locales. En consecuencia, el Gobierno declaró estado de emergencia, por lo que pidió a la gente no salir de sus hogares hasta que la situación se declare controlada.

Diversos medios locales e internacionales informaron que las explosiones tuvieron lugar en tres hoteles de lujo, dos más en una iglesia, otro hotel más pequeño y una zona residencial. Los daños materiales son cuantiosos, pero nadie fija su mirada en ello, sino en las decenas de vidas que se perdieron en este Domingo de Resurrección.

?? ACTUALIZACIÓN | Al menos 160 personas han muerto y 400 han resultado heridas este domingo tras una serie de explosiones en al menos tres hoteles de lujo y tres iglesias en Sri Lanka. Al menos 35 extranjeros entre los fallecidos



Hasta el momento, ninguna organización terrorista se ha adjudicado la ola de atentados, pero todo apunta hacia un caso de extremismo religioso.

El presidente de Sri Lanka, Maitrhipala Sirisena, llamó a la calma y exhortó a la población a no compartir noticias falsas para que no se incite a cometer actos de venganza contra algún grupo religioso. De igual manera, informó que las escuelas estarán cerradas y no habría actividades laborales debido a la emergencia de seguridad.

Los usuarios señalan que las redes sociales y de mensajería, tales como WhatsApp, Viber y Facebook no funcionan, aunque se presume que esto podría deberse a que se encuentran saturados.