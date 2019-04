Trump se burla del caso Rusiagate y el fiscal especial Mueller

Este sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no quita el dedo del renglón sobre el desenlace del caso Rusiagate, nombrado así la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016.

Vía Twitter, Donald Trump se burló de los resultados de la investigación con un corto video de 18 segundos de duración que acaba con una fotografía de él lanzando un brindis con gesto sonriente.

En este material audiovisual, el mandatario estadounidense presenta en números lo que representó esta investigación de Robert Mueller.

Por ejemplo, se reportan datos como 30 millones de dólares gastados, 18 demócratas enfadados, 675 días, 2 mil 800 citaciones judiciales y 500 testigos. La grabación sigue con otras cifras en las que Trump asegura que ha habido "0 conspiración" y "0 obstrucción".

Despite the fact that the Mueller Report should not have been authorized in the first place & was written as nastily as possible by 13 (18) Angry Democrats who were true Trump Haters, including highly conflicted Bob Mueller himself, the end result is No Collusion, No Obstruction! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 de abril de 2019