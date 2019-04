Michelle Yeoh se incorpora a las secuelas de 'Avatar'

Con la fase principal del rodaje de las secuelas de Avatar finalizada y en pleno rumbo de su postproducción, la producción encabezada por James Cameron continúa incorporando a conocidos actores a su plantilla.

Esta vez, la actriz originaria de Malasia conocida por su interpretación en la condecorada cinta El Tigre y el Dragón (2000) Michelle Yeoh se ha unido al reparto de Avatar 2 (2020) y posiblemente Avatar 3 (2021), aunque no se mencionó nada acerca de las cintas posteriores.

Michelle Yeoh recientemente participó en el filme Locamente Millonarios (Crazy Rich Asians) y ha sido un miembro constante en el elenco de la serie televisiva producida por Netflix Star Trek: Discovery (2017-2019).

Fueron las redes sociales oficiales de Avatar las que comunicaron la incorporación de Michelle Yeoh para las próximas secuelas. Al mismo tiempo, compartieron el nombre del personaje que interpretará en las cintas, este será la Dr. Karina Mogue.

?? Casting announcement!



Michelle Yeoh has been cast in the Avatar sequels as scientist Dr. Karina Mogue.



Join us in welcoming her to the #AvatarFamily! ?? pic.twitter.com/etd61R2tBw — Avatar (@officialavatar) 15 de abril de 2019