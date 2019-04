Museo de Louvre albergará las obras de la Catedral de Notre Dame

El Museo de Louvre recibió cargamentos de obras procedentes de la Catedral de Notre Dame, después del fuego que consumió parte de la estructura y que puso en riesgo la totalidad de uno de los monumentos más emblemáticos de la sociedad francesa.

Acorde con el ministro de Cultura, Franck Riester, entre las piezas que serán resguardadas en el Museo de Louvre se encuentran lienzos de Laurent de La Hyre y Charles Le Brun; estas obras fueron colocadas de forma cuidadosa y empaquetadas con excesivas medidas de seguridad en camiones para llevarlos al centro artístico.

Aunque podría parecer que es trabajo para unas cuantas personas, el traslado de las obras de Notre Dame requirió de la participación de medio centenar de profesionales; entre ellos, hubo restauradores, comisarios y fotógrafos.

El Museo de Louvre dio cuenta de estos hechos a través de sus redes sociales, a fin de mostrarle al mundo que el gran recinto también coopera en medio de la contingencia.

“Evacuación de las obras de OurDame: El Tesoro y las dos pinturas más importantes de la serie Mays están el Louvre. Los otros Mays, transportados a una reserva al aire libre, no muestran ningún daño visible”, comentó.

Évacuation des œuvres de #NotreDame : le Trésor et les deux plus importants tableaux de la série des "Mays" (Le Nain et Lubin Baugin) sont au Louvre. Les autres "Mays", transportés dans une réserve extérieure, ne présentent pas de dégâts apparents.

