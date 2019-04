Primer vistazo a 'Chucky' en la cinta 'El Muñeco Diabólico'

Esta semana inició con excelentes noticias para los amantes del género cinematográfico de terror, tras revelarse que la nueva temporada de American Horror Story le haría un tributo al icónico cine slasher de la década de los 80, una de las cintas representantes de esta ola ha realizado un anuncio importante.

La nueva versión del clásico Child's Play conocido en Hispanoamérica como El Muñeco Diabólico (2019) llegará este verano con un Chucky de aspecto y origen renovado. Para esta nueva cinta dirigida por Lars Klevberg el actor Mark Hamill prestará su voz para el juguete asesino.

A pesar de que aún no se muestra cómo calza la voz de Hamill en el Muñeco Diabólico, la productora encargada Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) y su distribuidora internacional Orion Pictures han revelado cómo luce Chucky en esta nueva versión del clásico del cine de terror creado por Don Mancini en 1988.

El origen de este Chucky también ha sido modificado, si en la película original de Child's Play un ente demoniaco poseía al juguete, en esta ocasión será un muñeco robótico con intenciones desconocidas. Así que la producción deberá explicar la manera en la que se torna en un asesino en serie de plástico.

The official poster for Child's Play hits theaters on June 21. #ChildsPlayMovie