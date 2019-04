El relato de Lorraine Warren ¿cómo descubrió sus dones?

Lorraine Rita Morán, mejor conocida como Lorraine Warren, falleció la noche del jueves a los 92 años; su nombre es conocido en todo el mundo por el trabajo que realizó al lado de su esposo Ed Warren como investigadores de lo paranormal.

Nacida con el nombre de Lorraine Rita Moran en Bridgeport, Connecticut, recibió su educación en un colegio católico de niñas. En una entrevista que concedió en 2013, reveló cómo fue su primera experiencia con lo paranormal.

Según relató la propia Lorraine, ella tenía solo siete años y quedó confundida después de este episodio, el cual asumiría más tarde como la primera manifestación de su don como clarividente.

Después de que le explicara a lo que se refería, la monja la mandó a rezar como castigo porque pensaba que solo era una mentira. Poco después, entendió que era capaz de ver el aura de las personas, un don que solo ella tenía y que resultaba muy difícil de creer para los demás.



Vera Farmiga, quien interpreta a Lorraine, revela cómo fue personificarla en el cine

Sin embargo, esta habilidad de ver el aura y percibir lo que ocurría a su alrededor se tornó completamente estremecedora cuando comenzó a visitar lugares donde habían pasado cosas sobrenaturales u oscuras.

Lorraine Warren reveló que el don de la clarividencia definió su vida desde el principio, ya que le tomó mucho tiempo aprender a sobrellevar su capacidad de percibir y ver cosas totalmente fuera de la imaginación.

“…no entendía de qué estaba hablando (…) Y a veces me lo guardaba. Luego me case con mi marido, un hombre distinguido, el único chico con el que he salido y él no me entendía tampoco, así que tuve que guardármelo con el tiempo. Lo mejor que he hecho fue ir a un testeo de aura y ellos me pusieron en una especie de cabina para probar mi capacidad y me dio muy alta, por encima del promedio. No me importaba tener un reporte extendido por ellos, sabía quién era, pero me volví más segura”, afirmó.