Vía Crucis de Iztapalapa ¿por qué es tan famoso?

El Vía Crucis forma parte de las devociones o prácticas de oración con mayor peso entre la comunidad católica, debido a que hace referencia a los diferentes momentos por los que atravesó Jesús de Nazaret desde su prendimiento hasta la crucifixión. A pesar de que se conmemora en varias partes del mundo, el Vía Crucis de Iztapalapa merece una mención especial.

Actualmente, el término Vía Crucis se utiliza en el lenguaje popular y cotidiano para hacer referencia a las grandes dificultades que se presentan en la vida. De igual manera, algunos lo conocen como las estaciones de la cruz o la vía dolorosa.

Si giramos la vista hacia lo que ocurre en el Vía Crucis de Iztapalapa, es fácil percatarse por qué ocupa un lugar de honor en las conmemoraciones de Semana Santa. No solo se trata de la representación, sino del compromiso y la entrega de cada uno de los que participan en la recreación del camino doloroso de Jesús hasta la cruz.

El Vía Crucis, el momento cumbre en Iztapalapa

El Vía Crucis de Iztapalapa tiene fama por ser una de las representaciones más leales de este periodo de sufrimiento de Jesús, además de que lleva celebrándose por más de 176 años. Su fama le vale la asistencia de casi dos millones de espectadores, desde connacionales hasta fieles creyentes de otros países.

Aunque la Semana Santa arrancó desde el pasado Domingo de Ramos, los días más intensos de este periodo de conmemoración son el Viernes Santo y el Sábado de Gloria.

En una caminata que debe incluir los ocho barrios de la Alcaldía, el llamado Cristo de Iztapalapa debe llevar consigo una cruz que pesa entre 80 y 90 kilogramos, es decir, realmente carga una cruz como las que marcaba el Código Penal Romano.

En esta ocasión, el papel de Jesús de Nazaret recayó en los hombros de José Antonio Reyes, estudiante del Politécnico Nacional y de 23 años. No podrá volver a desempeñarlo en ningún momento de su vida, tal como sucede con todos los elegidos para personificar a Cristo en esta tradición.

Además, los participantes deben cumplir con una serie de requisitos para formar parte del Vía Crucis de Iztapalapa, tales como haber nacido en la Alcaldía o tener padres oriundos del lugar, no tener adicciones, practicar la religión católica, ser solteros, no estar comprometidos y no tener perforaciones o tatuajes.