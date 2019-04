¡Feliz cumpleaños, Luis Miguel! 'El Sol' brilla como nunca

Luis Miguel cumple 49 años este 19 de abril, una fecha que no pasa desapercibida para nadie por tratarse de uno de los máximos íconos de la música romántica. El cantante y productor mexicano está considerado entre las grandes voces de toda América Latina en las últimas décadas, a la par de grandes leyendas que han dejado su música para la inmortalidad.

El Sol se ganó este sobrenombre porque brilla donde se para, debido a su talento innegable y una voz que ha logrado romper cualquier barrera. Han pasado varios años desde que inició su carrera en la década de los 80, pero el astro musical no ha dejado de brillar con gran intensidad. Es una estrella que no se apaga, que no se consume, sino que cada día se hace más grande.



Luis Miguel, un histórico de la música romántica / Foto: Luis Miguel / @LMXLM

Su gran legado

Si tuviéramos que hacer una lista con los artistas legendarios en lengua hispana, Luis Miguel estaría en ella y aparecería entre las primeras posiciones. Aparte de su capacidad vocal, muestra una tremenda versatilidad que ha quedado de manifiesta en sus diversas producciones musicales y la gran cantidad de estilos.

El Sol no conoce de géneros musicales, pues ha probado suerte con pop, baladas, boleros, tangos, jazz y mariachi, como sucede en su más reciente producción discográfica llamada ¡México por Siempre! Por si fuera poco, tiene una descomunal capacidad para interpretar cada tema, algo que le ha valido el cariño eterno del público, incansable a la hora de llenar sus conciertos sin importar el tamaño de la plaza.

Luis Miguel ha vendido más de cien millones de discos en todo el planeta; durante la década de los 90, se convirtió en el cantante latino más vendido. No solo es un ídolo o un éxito comercial, sino que ha logrado una conexión que pocos cantantes pueden presumir con su comunidad de fans.

De igual manera, posee el récord de la mayor cantidad de presentaciones consecutivas agotadas en el Auditorio Nacional, recinto que lo ha visto presentarse más de 258 ocasiones. Las cifras de Luis Miguel son descomunales; su impacto y efecto en la industria solo se entiende con ver las reacciones de sus fans más leales.

Luis Miguel, más allá de cualquier época

El año pasado, Netflix estreno la producción Luis Miguel La Serie, permitiendo que la gente conociera una faceta más del hombre que mueve multitudes. De forma inmediata, se convirtió en un éxito y dio un nuevo impulso al regreso del cantante con una nueva producción musical.

El artista arrancó su tour ¡México por Siempre! y la respuesta fue arrasadora. Actualmente, se encuentra como la octava gira más lucrativa de todo el mundo, la lo ha llevado a los recintos más importantes del Continente Americano.

En la lista publicada por Pollstar, el exbeatle Paul McCartney encabeza el ranking con ingresos promedio de taquilla por ciudad de 3 millones 680 mil dólares. Después figuran estrellas de la talla de Eric Church, Elton John, Andrea Bocelli, Fletwood Mac, Justin Timberlake y Metallica. Así, en el octavo puesto, sobresale el nombre de Luis Miguel, que se encuentra a la par de las máximas estrellas mundiales.

No hay duda de que Luismi siempre ocupará un lugar de honor en la música hispanoamericana, uno que se gana a base de esfuerzo, trabajo incansable y, sobre todo, por la entrega que pone cada vez que toma el micrófono para regalar momentos inolvidables a su público.

¡Feliz cumpleaños, Luis Miguel!